В Запорожской области открыли созданную специалистами из Марий Эл площадку для волейбола

Только в 2025 году на помощь подшефному округу из бюджета Марий Эл было выделено 139 млн рублей, в будущем году сумма должна составить 140 млн рублей

ЙОШКАР-ОЛА, 9 июля. /ТАСС/. Специалисты из Марий Эл оборудовали современную волейбольную площадку в подшефном республике Куйбышевском районе Запорожской области. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев.

"В поселке Розовка Куйбышевского района Запорожской области открыли волейбольную площадку, которую оборудовала наша бригада и первым мероприятием здесь стал межрегиональный турнир по пляжному волейболу среди девушек", - сказал Зайцев. Отметив, что состоявшиеся соревнования были приурочены к Году защитника Отечества и Всемирному дню волейбола, он поздравил команду победителей, приехавшую в Розовку из села Малоянисоль Донецкой Народной Республики. "Надеюсь, что спортивная площадка станет центром притяжения любителей активного отдыха, будет способствовать популяризации здорового образа жизни среди молодежи", - заметил Зайцев.

По его словам, спортивные, культурные, образовательные и другие мероприятия важны для соотечественников. "Они необходимы, прежде всего, для возвращения регионов к мирной жизни, обязательно продолжим оказывать помощь в восстановлении социально значимых объектов в нашем подшефном районе", - подчеркнул глава Марий Эл.

Ранее в интервью ТАСС Зайцев отмечал, что только в текущем году на помощь подшефному округу из бюджета Марий Эл было выделено 139 млн рублей, в будущем году сумма должна составить 140 млн рублей, еще столько же власти региона планируют выделить в 2027 году. В целом же, начиная с 2023 года и до 2028 года будет выделено до полумиллиарда рублей.