Роспотребнадзор: в России исключили угрозу эпидраспространения сибирской язвы

Это связано с тем, что Акмолинская область Казахстана не граничит с Российской Федерацией, сообщили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Область Казахстана, где произошла вспышка сибирской язвы, не граничит с Россией, угроза эпидемиологического распространения исключена. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По имеющейся информации, в двух селах Атбасарского района Акмолинской области Республики Казахстан был введен карантин из-за вспышки сибирской язвы в связи с тем, что заболело 10 голов крупного рогатого скота и зарегистрировано семь случаев сибирской язвы среди населения. <…> Акмолинская область Казахстана не граничит с Российской Федерацией, угроза эпидемического распространения исключена", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме осуществляют оперативный мониторинг эпидемиологической обстановки в мире. "Для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется санитарно-карантинный контроль с использованием АИС "Периметр", что позволяет оценивать ситуацию в режиме реального времени и минимизировать риски осложнения эпидемической обстановки на территории страны", - уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что сибирская язва у людей носит профессиональный или профессионально-бытовой характер. Это заболевание имеет преимущественно летне-осеннюю сезонность, при выявлении любых признаков заболевания у животных следует незамедлительно проинформировать ветеринарную службу. А во избежание заражения следует приобретать мясо проверенного качества.