Хуснуллин: строящееся общежитие для кампуса в Калининграде готово на 70%

Проживать в здании будут свыше 1,6 тыс. человек, отметил вице-премьер

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Готовность здания общежития №1, которое строится на территории кампуса Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде, составляет порядка 70%. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Кампус строится в Калининграде на базе Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Запланировано возведение восьми новых зданий, включая шесть учебных корпусов и два общежития. Сейчас на стройплощадке кампуса общей площадью более 109 тыс. кв. м работает свыше 1,5 тысячи специалистов и задействовано около 19 единиц техники. В настоящее время в общежитии №1 завершились работы по остеклению. Общая готовность здания составляет порядка 70%", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Проживать в общежитии общей площадью более 33 тыс. кв. м будут свыше 1,6 тыс. человек, отметил он. Там разместят жилые помещения квартирного типа, коворкинги, рекреационные зоны, фудкорт и административно-бытовые помещения.

Строительство объекта реализуется в рамках государственной программы "Строительство", которую курирует Минстрой России.