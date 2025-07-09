Сенатор от ДНР: регионы должны регулировать рост цен на форму после введения ГОСТа

В частности, органы власти могут помочь отдельным категориям граждан в покупке школьной формы, отметила Наталья Никонорова

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Органы власти должны проконтролировать и не допустить чрезмерного роста цен на школьную форму, на которую в России вводится новый ГОСТ с 3 сентября 2025 года. Защиту особо уязвимых категорий граждан можно обеспечить на уровне регионов, как, например, поступили в Донецкой Народной Республике (ДНР) с многодетными семьями. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

"Перед началом каждого нового учебного года отмечаем необходимость недопущения чрезмерного роста цен на школьную форму и канцелярские принадлежности. Безусловно, этот вопрос следует держать на контроле. Знаем, что для некоторых семей в нашей стране сборы детей в школу являются сложной задачей с финансовой точки зрения", - сказала сенатор, уточнив, что контроль за ценами должен идти в том числе при помощи органов Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Она добавила, что, в частности, органы власти могут оказать поддержку отдельным категориям граждан для приобретения школьной формы. Так, в ДНР на этой неделе был принят закон "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Донецкой Народной Республике", который предусматривает в том числе и компенсацию затрат на покупку школьной формы для многодетных семей региона.

"Считаю, что такая мера поддержки актуальна и целесообразна. Что касается расширения категории тех, кто нуждается в подобной помощи по всей России, - этот вопрос следует решать отдельно в каждом регионе", - отметила Никонорова.

Ранее в Росстандарте сообщили, что ГОСТ для школьной формы вступит в силу 3 сентября 2025 года. В ведомстве подчеркнули, что форма должна носить светский характер, быть удобной и эстетичной, а также не должна содержать символику неформальных и пропагандирующих противоправное поведение объединений. Кроме того, стандарт предъявляет требования и к фурнитуре формы: она должна быть функциональной, без острых и выступающих краев.

Кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко сообщала ТАСС, что школьная форма к новому учебному году в среднем будет стоить для российских семей от 7,5 тыс. до 28 тыс. рублей.