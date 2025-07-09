Пятеро жителей Закарпатья пытались прорваться к границе с Венгрией

Как сообщили в региональном отделении госпогранслужбы, мужчин, а также двух сопровождавших их женщин задержали

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Группа из пяти жителей Закарпатья пыталась пробраться к границе, чтобы переплыть реку Тису и попасть в Венгрию. Как сообщили в региональном отделении госпогранслужбы, мужчин, а также двух сопровождавших их женщин задержали.

"Пять мужчин - жителей Закарпатья, которые в сопровождении двух женщин шли к границе, остановили вчера вечером пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (принадлежит Meta, запрещен в РФ).

Как уточнили в отделении, женщины должны были помочь группе добраться до государственной границы.

Задержанным предъявлены обвинения по статье "незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Госпогранслужба Украины регулярно отчитывается о задержании мужчин призывного возраста, которые с риском для жизни пытаются нелегально перейти границу в лесополосе или переплыть Тису, разделяющую Украину с Румынией и Венгрией. Многие прибегают к помощи "проводников", услуги которых могут стоить несколько тысяч долларов, однако нередко за эти деньги мужчин просто подвозят ближе к приграничной зоне и указывают направление побега. В прибрежной полосе Тисы и в самой реке регулярно находят тела погибших.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Сотрудники военкоматов регулярно проводят рейды и применяют силу для задержания военнообязанных, а в армию попадают даже непригодные по состоянию здоровья. На фоне проблем с комплектованием армии в стране вступил в силу закон, значительно ужесточающий правила мобилизации. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь незаконно перейти границу.