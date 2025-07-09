В ГД занялись изучением вопроса безопасности употребления пальмового масла

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратил внимание, что за счет низкой стоимости пальмовое масло широко применяется в производстве недорогих продуктов питания

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) обратился к научному руководителю ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктору Тутельяну с просьбой предоставить информацию касательно влияния пальмового масла на здоровье человека. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее в ходе пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что на российский рынок стало поступать все больше пальмового масла.

"Обратился к научному руководителю Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи (ранее Институт питания РАН) академику Виктору Александровичу Тутельяну с просьбой прояснить позицию института касательно безопасности употребления пальмового масла в продуктах, - рассказал Леонов ТАСС. - Прошу институт предоставить исследования, если таковые имеются, подтверждающие или опровергающие негативное влияние пальмового масла на здоровье человека".

Глава думского комитета обратил внимание, что за счет низкой стоимости пальмовое масло широко применяется в производстве недорогих продуктов питания. Вместе с тем, по словам депутата, полезность применения масла в пищевых продуктах "вызывает много вопросов у граждан и порождает оживленную дискуссию". "Важно понять, в каких количествах пальмовое масло может угрожать здоровью человека или же вовсе быть безопасным", - подчеркнул Леонов.