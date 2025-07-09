В Ярославской области закрепят статус участника СВО и меры поддержки их семей

Статус распространяется не только на мобилизованных и контрактников, но и на сотрудников отдельных подразделений и добровольческих формирований, которые выполняют служебные задачи в зоне СВО

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Статус участника специальной военной операции, а также меры социальной поддержки семей участников СВО закрепят законодательно в Ярославской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Михаил Евраев.

"Внесли в Ярославскую областную думу законопроект, который закрепляет статус участника СВО и объединяет меры социальной поддержки, установленные в регионе для участников СВО и их семей. Наши предложения уже рассмотрели и одобрили депутаты комитета Думы по социальной, демографической политике, труду и занятости", - написал Евраев.

В соответствии с законопроектом статус участника специальной военной операции распространяется не только на мобилизованных и контрактников, но и на сотрудников отдельных подразделений и добровольческих формирований, которые выполняют служебные задачи в зоне СВО. Также в документе определены сроки предоставления мер социальной поддержки после завершения спецоперации.

"Участникам СВО и членам их семей они будет оказываться еще полный календарный год после окончания боевых действий. Военнослужащие, которые получили инвалидность, а также родные погибших бойцов будут получать помощь бессрочно", - отметил Евраев.

По словам губернатора, в регионе будет создана единая и понятная система, чтобы бойцы и члены их семей знали, какая помощь им будет обеспечена, чувствовали заботу.