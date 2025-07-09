Опыт по организации детского КДЦ Ивановской области распространят в регионах РФ

Сенатор Анастасия Жукова отметила, что в центре созданы возможности для проверки репродуктивного здоровья детей и подростков

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Опыт Ивановской области по организации Детского консультативно-диагностического центра будут тиражировать в другие регионы России. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Горняков.

Детский консультативно-диагностический центр Ивановской области посетила делегация сенаторов в рамках проекта Совета Федерации "Социальный маршрут. Мобильный сенатор", где они оценили условия и возможности, созданные в центре для диагностики детей, а также пообщались с пациентами и их родителями.

"В рамках проекта мы были, наверное, уже в 20 городах Российской Федерации, ни в одном из них <...> нам не удалось посетить вот такое учреждение. Думаю, что опыт Ивановской области мы будем тиражировать на другие субъекты Российской Федерации", - процитировали в пресс-службе правительства региона члена комитета Совета Федерации по социальной политике Сергея Горнякова.

С начала работы в новом здании Детский КДЦ уже принял более 30 тыс. пациентов, а в конце прошлого года здесь организовали углубленные медосмотры юных спортсменов. Также созданы возможности для проверки репродуктивного здоровья детей и подростков.

По словам сенатора Анастасии Жуковой, важно, что в центре созданы возможности и для проверки репродуктивного здоровья, сегодня это актуальное направление демографической политики.

С 8 по 11 июля делегация сенаторов посещает Владимир, Иваново, Кострому и Вологду для того, чтобы познакомиться с практиками регионов, которые могу трансформироваться в законодательные проекты. В ходе поездки в ходе поездки в Ивановскую область сенаторы обсудят вопросы демографии, доступности и качества оказания медицинской помощи, поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, а также развитие малых городов.