В Москве планируют открыть представительство Международной организации гражданской обороны

МОГО объединяет 61 государство-участника и 16 стран-наблюдателей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. МЧС РФ планирует открыть представительство Международной организации гражданской обороны (МОГО) в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"МЧС России ведет соответствующую работу по открытию представительства Международной организации гражданской обороны в городе Москве. Убежден, что российский офис организации сможет оказывать значительное содействие штаб-квартире МОГО, в том числе в части реализации гуманитарных проектов, обучения профильных специалистов в высших учебных заведениях МЧС России и оперативного оказания необходимой помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций странам", - цитируют в пресс-службе главу ведомства Александра Куренкова.

В среду на 58-м заседании МОГО Россия была переизбрана председателем исполнительного совета организации.

Международная организация гражданской обороны объединяет 61 государство-участника и 16 стран-наблюдателей. Штаб-квартира находится в Женеве. МОГО ставит своей целью содействие государствам в создании структур, обеспечивающих защиту и помощь населению, а также охрану имущества и окружающей среды перед лицом стихийных и антропогенных бедствий.