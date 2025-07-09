В Крыму выросло число вызовов медиков из-за плохого самочувствия в связи с жарой

Всего со 2 по 8 июля поступило 10 325 вызовов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Жители Республики Крым за последнюю неделю стали чаще вызывать скорую помощь из-за плохого самочувствия в связи с аномальной жарой, сообщили ТАСС в Минздраве региона.

"За последнюю неделю со 2 по 8 июля в службу скорой медицинской помощи Крыма поступило 10 325 вызовов, что на 3,48% больше предыдущей. Отмечается рост числа вызовов по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, обострение которых может быть обусловлено аномально жаркими погодными условиями", - говорится в сообщении.

В Минздраве региона рекомендовали жителям и гостям полуострова, особенно пациентам с хроническими заболеваниями, соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду: стараться не находиться на улице с 10:00 до 16:00; соблюдать водный баланс (выпивать не менее 2 литров в сутки), избегать интенсивных физических нагрузок, а также поездок в общественном транспорте без особой надобности; носить светлую одежду из легких натуральных тканей свободного кроя, головной убор, солнцезащитные очки; использовать солнцезащитный крем на открытых участках кожи.

Аномально жаркую погоду прогнозируют в Крыму с 8 по 12 июля, средняя суточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов, сообщили ранее в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.