В первой Всемирной общественной ассамблее примут участие 2 тыс. человек из 140 стран

Одним из центральных событий форума станет вручение премии общественного признания "За служение человечеству" за исключительный вклад в укрепление международного мира, доверия и гуманитарного сотрудничества

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Две тысячи человек примут участие в первой Всемирной общественной ассамблее (ВОА), которая пройдет в Москве 20-21 сентября. Среди них общественные деятели и представители международных организаций. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

По их словам, в числе участников будут "политики, дипломаты, ученые, эксперты в области образования, культуры и устойчивого развития, молодежные лидеры, спортсмены, космонавты, представители социально ответственного бизнеса, традиционных религиозных конфессий и ведущих мировых СМИ". Ожидается, что на этом форуме, приуроченном к Международному дню мира, будут присутствовать представители ООН, ЮНЕСКО, ШОС, БРИКС, АСЕАН, СНГ и ЕАЭС.

Главная тема Всемирной общественной ассамблеи - "новый мир осознанного единства". Программа мероприятия включает 7 панельных сессий и более 40 тематических площадок, посвященных общественной дипломатии, гуманитарным вопросам, духовно-культурным ценностям и ряду других направлений. Как отмечают организаторы, ВОА станет "уникальной площадкой для диалога, направленного на формирование устойчивого, справедливого и гармоничного будущего".

В рамках ВОА состоится финальный этап IV Международного конкурса "Лидеры народной дипломатии", а также пройдет ряд форумов - международный медиафорум "Медиа в служении человечеству", международный молодежный форум "Поколение единства", международный общественный форум стран антигитлеровской коалиции "Страны-победители: урок Второй мировой и ответственность за мир". Кроме того, будет проведен конгресс Всемирной организации писателей (WOW) и Евразийский фестиваль национальных культур и конных традиций "Созвездие первых".

Одним из центральных событий форума станет вручение премии общественного признания "За служение человечеству" за исключительный вклад в укрепление международного мира, доверия, гуманитарного сотрудничества и служение человечеству. К проведению форума также был учрежден конкурс грантов "Доверие и единство", направленный на поддержку проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества и общественной дипломатии.

Организатором мероприятия выступает Ассамблея народов мира - международный союз, объединяющий неправительственные организации и лидеров общественной дипломатии более 60 стран.

ТАСС - генеральный информационный партнер.