В Белоруссии признали террористическим "Объединенный переходный кабинет"

Его деятельность в стране запрещена

МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Формирование "Объединенный переходный кабинет" признано террористической организацией, его деятельность в Белоруссии запрещена. Об этом сообщила генеральная прокуратура республики.

"Верховным судом удовлетворено заявление генерального прокурора Республики Беларусь", - говорится в сообщении. Там отметили, что генпрокурор республики просил признать иностранное формирование, а также его структурные подразделения, террористической организацией. Формирование также запретили в Белоруссии.

В Генпрокуратуре республики отметили, что элементы террористической деятельности в действиях организаторов и участников так называемого Кабинета выявили благодаря представленных в суде доказательствах. По данным ведомства, некоторые из членов этого формирования участвовали в организации актов терроризма на территории республики. Это подтверждено доказательно, отметили там. В частности, доказательства содержатся в материалах уголовных дел, среди которых есть дела о разжигании вражды и розни, заговоре с целью захвата госвласти, а также совершении других тяжких и особо тяжких преступлений. По ним судами уже вынесены обвинительные приговоры.

В ведомстве напомнили об уголовной ответственности за участие в деятельности террористической организации, ее финансирование или содействие деятельности такой организации, в том числе через вербовку новых членов, обучение и подготовку лиц.