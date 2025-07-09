В Пятигорске очередь на выделение земли участникам СВО закрыта

Выдали уже 26 участков, сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов

ПЯТИГОРСК, 9 июля. /ТАСС/. Семьям погибших участников СВО передали 26 земельных участков в Пятигорске в 2025 году, еще 11 готовят к выдаче. Об этом ТАСС сообщил глава города-курорта Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

"Мы выдали уже 26 земельных участков, сейчас в очереди всего 6 человек. Сформировано еще 11 земельных участков, 6 в ближайшее время тоже выдаем, еще пять у нас останется в резерве", - сказал Ворошилов.

Как рассказал спикер, в городе продолжится выявление земельных участков, пригодных под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). "И дальше, по мере подачи заявок, будем в городе проводить инвентаризацию земельных участков, которые подходят под размещение ИЖС, потому что там основное требование, что к земельным участкам должны быть проведены все коммуникации", - добавил Ворошилов.