Презентацию потенциала Тамбовской области представят в МИД России

Стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество региона и министерства по развитию центра поддержки семьи и помощи детям имени Чичерина

ТАМБОВ, 9 июля. /ТАСС/. В министерстве иностранных дел России для иностранных дипломатов проведут презентацию Тамбовской области, где будет представлен потенциал региона. С соответствующей инициативой выступил генеральный директор МИД Алексей Островский, который сегодня находится с рабочим визитом в регионе, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Алексей Островский предложил провести презентацию региона в МИДе, показав возможности и потенциал Тамбовской области, в том числе, иностранным дипломатам. [Врио главы области] Евгений Первышов поблагодарил за приглашение, подчеркнув, что такая возможность очень важна для региона с учетом роста объемов экспорта продукции АПК, активного развития промышленного сектора и создания свободной экономической зоны в регионе", - сказано в сообщении.

Стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество региона и министерства по развитию центра поддержки семьи и помощи детям имени Чичерина, расположенного с. Караул Инжавинского муниципального округа. МИД России является шефом детского дома с 1972 года, где сейчас воспитываются 34 человека в возрасте от 4 до 18 лет, в том числе семь человек, прибывших из Донецкой Народной Республики. "Окажем содействие дому-интернату в строительстве резервной подстанции. Продолжим делать все, чтобы условия в таких учреждениях были максимально приближенные к домашним", - цитирует пресс-служба слова Первышова.

Отмечено, что ежегодно представители министерства, Главного управления дипломатического корпуса при МИД России, Женского совета МИД России, Совета молодых дипломатов, студентов и сотрудников Дипломатической академии МИД РФ и МГИМО проводят творческие встречи с детьми в центре. "Как шефы видим усилия правительства области: вкладываются средства в обновление и ремонт инфраструктуры, педагоги всю душу вкладывают в развитие творческих способностей ребят. Это очень важно", - сказал Островский, слова которого приводит пресс-служба.