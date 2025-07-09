ГД обязала использовать государственную информационную систему при кадастровой оценке

Исключениями являются города федерального значения

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о проведении государственной кадастровой оценки и определении кадастровой стоимости с использованием федеральной государственной географической информационной системы.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ в ноябре 2024 года и принят в первом чтении в январе 2025 года. Изменения вносятся в закон "О государственной кадастровой оценке". Устанавливается, что государственная кадастровая оценка в субъектах РФ, а также определение кадастровой стоимости проводится с использованием федеральной государственной географической информационной системы, обеспечивающей функционирование национальной системы пространственных данных.

Исключениями являются города федерального значения - в них проведение государственной кадастровой оценки и определение кадастровой стоимости с использованием государственной системы будут осуществляться только в случае принятия решения высшим исполнительным органом субъекта.

Отмечается, что действие положений закона в отношении определения кадастровой стоимости земельных участков будут применяться с 1 января 2027 года, в отношении кадастровой стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машино-мест - с 1 января 2028 года. Также уточняется, что 2026 и 2027 году наряду с использованием федеральной государственной географической информационной системы могут использоваться информационные системы органов власти субъектов РФ и другие системы, созданные до вступления в силу закона.

Принятыми ко второму чтению поправками изменения также вносятся в закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации". По действующему закону предельный возраст пребывания на гражданской службе составляет 65 лет. В ряде случаев срок службы может быть продлен до 70 лет. Это ограничение не распространяется на гражданских служащих, которые назначаются на должность президентом РФ. С принятием поправок данное положение также касается гражданских служащих, назначающихся правительством РФ, Советом Федерации и Госдумой.