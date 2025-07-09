Прощание с актрисой Галиной Карелиной пройдет в Петербурге 11 июля

Церемония состоится в Александринском театре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Прощание с народной артисткой России Галиной Карелиной, которая умерла 9 июля на 95-м году жизни, пройдет 11 июля в Александринском театре, сообщили ТАСС в его пресс-службе.

"11 июля в 11 часов - прощание в Александринском театре. Затем отпевание в храме на Волковском православном кладбище", - рассказали в пресс-службе. Отпевание состоится в 13:00 мск.

Соболезнования выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "С именем Галины Тимофеевны связаны многие творческие победы прославленного Александринского театра, на сцену которого она выходила почти семь десятилетий. <…> Безгранично талантливая актриса, добрый, открытый, красивый и яркий человек, беззаветно преданный своему делу и нашему городу - такой Галина Тимофеевна была на сцене и в жизни. Светлую память о ней будет хранить Санкт-Петербург", - говорится в тексте соболезнования, опубликованном на сайте Смольного.

Карелина была принята в труппу Академического театра драмы им. А. С. Пушкина (так в те годы назывался Александринский театр) в 1956 году. За 69 лет служения Александринской сцене актриса создала более 60 ролей современного и классического репертуара.