В Подмосковье оформили более 6 млн электронных рецептов на льготные лекарства

Продлить рецепты можно онлайн - на телемедицинской консультации, отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 6,2 млн электронных рецептов на льготные лекарства выписали в Подмосковье с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"Электронный рецепт нельзя потерять или испортить, и он всегда под рукой. С начала года в Подмосковье оформили свыше 6,2 млн электронных рецептов на льготные лекарственные препараты", - рассказал заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что для продления таких рецептов не нужно ехать в поликлинику, сделать это можно онлайн - на телемедицинской консультации. Врач оформит или продлит электронный рецепт, а пациенту достаточно будет назвать свои данные в аптеке государственной сети "Мособлмедсервис", чтобы получить препарат. Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье".

Записаться на телемедицинскую консультацию самостоятельно можно через региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, через телефон 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот.