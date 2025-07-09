Труппа МХАТ находится на гастролях во время следственных действий в театре

Коллектив театра не осведомлен о проведении следственных действий, отметила главный режиссер Галина Полищук

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Труппа МХАТ им. М. Горького вместе с главным режиссером Галиной Полищук на данный момент находится на гастролях в Новосибирске. Коллектив театра не осведомлен о проведении в здании МХАТ следственных действий, сообщила в телефонном разговоре с ТАСС сама Полищук.

Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС о том, что у директора МХАТ им. М. Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана проходят следственные действия. Известно также, что следственные действия ведутся в стенах МХАТ.

"Мы только что прилетели в Новосибирск, полет длился 4 часа. Показываем постановку "Женщины Есенина " - тут задействована почти вся играющая часть труппы. Они все только прилетели. Тут и все костюмеры, гримеры, монтировщики, администрация, менеджеры, продюсеры - все, мы всегда летаем большим коллективом", - сказала Полищук.

9 июля издание "Фонтанка" сообщила об обысках в доме Кехмана в Подмосковье в рамках дела о растрате (ст. 160 УК РФ). Там утверждают, что дело связано с реконструкцией старой сцены театра.