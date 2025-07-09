На Ставрополье из-за пожаров ввели второе за день ограничение движения

Из-за возгорания в полях произошло задымление проезжей части, сообщили в Госавтоинспекции по Ставропольскому краю

СТАВРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Движение по региональной трассе ограничили в Ипатовском округе Ставрополья из-за ландшафтного пожара, сообщается в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции. Ограничение стало вторым подобным за день в регионе.

"В Ипатовском округе на 4-6 км автодороги Ипатово - Золотаревка - Добровольное из-за возгорания в полях произошло задымление проезжей части. На участке с недостаточной видимостью временно ограничено движение. Ситуация осложнена сильным ветром. На месте движение регулирует наряд ДПС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС Ставрополья журналистам сообщили, что общая площадь пожара в Ипатовском округе составляет порядка 100 га. На южной окраине города Ипатова происходит горение пшеничного поля на площади 20 га и сухой растительности на площади 80 га. В ликвидации возгорания от МЧС задействованы 14 человек и 16 единиц техники.

В среду днем из-за пожара на пшеничных полях площадью 120 га в Грачевском округе Ставрополья вводилось ограничение движения автомобилей на федеральной трассе Астрахань - Элиста - Ставрополь.