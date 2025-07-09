В парках Подмосковья более 36 тыс. человек посетили праздник Дня семьи, любви и верности

Гости посетили большие семейные пикники на траве, приняли участие в мастер-классах по созданию генеалогического древа и в семейных дефиле, а также в семейном квесте и других активностях

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Свыше 36 тыс. человек посетили общеобластное мероприятие "Семья. Лето. Парк", приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, которое прошло более чем в 85 парках Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

"Гости посетили большие семейные пикники на траве, приняли участие в мастер-классах по созданию генеалогического древа и в семейных дефиле, а также в семейном квесте и других активностях. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, мероприятие посетили более 36 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Например, в сквере им. В. А. Зайцева в Коломне организовали творческие мастер-классы и тематическую книжную выставку. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха состоялись различные практики для всей семьи, творческие мастер-классы и семейная фотосессия с профессиональным фотографом. В парке 30-летия Победы Орехово-Зуево посетителей встречали актеры в тематических костюмах Петра и Февронии, там прошел конкурс рисунков "Семья - моя крепость", квест по парку "В поисках семейного счастья", подвижные игры и концертная программа.