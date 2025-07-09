В Ингушетии объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары

Температура поднимется до 40-41 градуса, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по республике

МАГАС, 9 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение о сильной жаре и высоком классе пожарной опасности в течение четырех дней объявили в равнинных районах Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике.

"Во второй половине дня 10, 11, 12, 13 июля на территории Республики Ингушетия (исключая горные районы) ожидается сильная жара 40-41 градус", - говорится в сообщении.

В главке добавили, что также из-за сильной жары прогнозируется пятый класс пожарной опасности.

8 июля на территории Ингушетии произошло семь ландшафтных пожаров.