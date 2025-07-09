Для благоустройства Керчи и Евпатории выделят порядка 2,6 млрд рублей

В Керчи в этом году отремонтируют 57 улиц, в Евпатории запланирован ремонт 17 улиц

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Город Керчь получит 1,6 млрд рублей на благоустройство придомовых и общественных территорий и других объектов, курортная Евпатория - 1 млрд рублей на эти же цели. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Продолжаем работу по благоустройству придомовых и общественных территорий и других объектов в городах, которые были недофинансированы по той или иной причине. Наименьшее внимание, к сожалению, по ряду позиций было уделено Керчи и Евпатории. С целью выравнивания ситуации принято решение о выделении в этом году дополнительных средств Керчи в размере 1,6 млрд рублей, Евпатории - 1 млрд рублей", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава республики отметил, что в дальнейшем правительство региона будет ежегодно выделять значительный объем средств из республиканского бюджета другим муниципальным образованиям на решение самых острых вопросов - здесь в том числе будут учитываться обращения граждан с жалобами на состояние тех или иных объектов и отрабатываться по приоритетности.

Так, в Керчи в этом году отремонтируют 57 улиц, тротуары, реконструируют детские и спортивные площадки, заменят остекление в ряде школ. В Евпатории запланирован ремонт 17 улиц, освещение общественных территорий и благоустройство территорий, будет приведен в порядок Евпаторийский центр культуры и досуга.

Также по 150 млн рублей получат города Феодосия и Симферополь на благоустройство придомовых территорий. Помимо этого, в Феодосии ведется разработка проектно-сметной документации по реконструкции памятника архитектуры "Башня святого Константина", работы на котором начнутся со следующего года.