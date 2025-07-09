В Подмосковье ожидается гроза с ливнем и шквалистыми порывами ветра

В регионе продолжает действовать желтый погодный уровень

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Гроза с ливнем и шквалистым усилением ветра до 23-28 м/с ожидается в Подмосковье. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, речь идет о ливне, грозе, крупном граде и шквалистом усилении ветра в порывах до 23-28 м/с. "Неблагоприятные погодные условия ожидаются в ближайший час с сохранением до утра четверга, 10 июля, в отдельных районах Московской и Тверской областей", - отмечают метеорологи, распространившие соответствующее экстренное предупреждение. Стоит отметить, что скорость ветра от 24,5 до 28,4 м/с оценивается по действующей шкале Бофорта в десять баллов из двенадцати возможных и означает "сильный шторм".

В столичном регионе 9 июля уже прошел ливень, местами сопровождавшийся грозой и усилением ветра. После него выглянуло солнце, а температура воздуха начала расти. Ранее синоптики Гидрометцентра РФ также объявили в Москве и Подмосковье желтый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия, и связанный с возможной грозой, ливнями и усилением ветра. В столице он действует до полуночи, а по области - до 09:00 мск четверга.