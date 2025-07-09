Голикова: покупаемое семьями в ипотеку жилье не дает возможности завести еще детей

По словам вице-премьера РФ, те квадратные метры, которые семьи приобретают в ипотеку, в том числе за счет средствах материнского семейного капитала, "недостаточны"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Уровень закредитованности молодых семей в РФ сегодня достаточно высокий, также размеры жилья, которое семья приобретает в ипотеку или с материнским капиталом, недостаточны, чтобы задуматься о последующих детях. Поэтому правительство думает над тем, как модернизировать семейную ипотеку, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании партии ЛДПР.

"Конечно, мы думаем с Минстроем и с министерством финансов о том, что можно было бы сделать с точки зрения модернизации той семейной ипотеки, которая сегодня применяется в Российской Федерации, потому что уровень закредитованности молодых семей сегодня достаточно высокий", - сказала она.

По словам Голиковой, те квадратные метры, которые семьи сегодня приобретают в ипотеку, в том числе за счет средствах материнского семейного капитала, "недостаточны". "Сегодня то жилье, которое приобретается по ипотеке, оно, в принципе, не дает возможности семье задуматься о последующих детях. Это очень серьезная проблема, это большой вызов для нас, над которым мы с вами вместе должны работать", - добавила Голикова.