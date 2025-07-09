Заповедник "Аркаим" включили в национальный турмаршрут, посвященный металлургии

Экскурсии хотят начать проводить с осени, сообщила гендиректор музея-заповедника Елена Кондрашина

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Разработчики включили расположенный в Челябинской области историко-археологический музей-заповедник "Аркаим" в новый национальный туристический маршрут "Пять тысяч лет металлургии. От глубины веков до современных технологий". Экскурсии планируется начать проводить осенью текущего года, сообщила ТАСС генеральный директор музея-заповедника "Аркаим" Елена Кондрашина.

"Маршрут "Пять тысяч лет металлургии. От глубины веков до современных технологий" планируют запустить на территории Челябинской области уже в конце нынешнего сезона. Он посвящен развитию металлургии и объединяет три локации. Посещение музея-заповедника "Аркаим" станет первой отправной точкой", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в "Аркаиме" интерактивная программа предполагает посещение полутора десятков объектов. Она начнется в музее древних производств с мастер-шоу. Посетители увидят, как в эпоху бронзы выплавляли металл, узнают секреты древних технологий. Знакомство с темой продолжится в музее на выставке "Иткуль. Искусство зауральских металлургов".

Кондрашина добавила, что туристы узнают не только, как развивалась металлургическая отрасль, но и как жили древние металлурги. Гости посетят практически все знаковые объекты, в том числе жилища каменного века, единственную на Урале ветряную мельницу, казачью усадьбу. Завершится первый экскурсионный день непосредственно в городище Аркаим. Второй день будет посвящен знакомству с работой археологов, туристы отправятся на Синташту, где увидят реконструкции Рымникского, Большого Синташтинского курганов.

Гендиректор отметила, что после этого туристы посетят Магнитогорский металлургический комбинат и Челябинский трубопрокатный завод.

Поселение Аркаим открыто в 1987 году археологической экспедицией Челябинского госуниверситета во время обследования долины реки Большая Караганка. Является самым известным из поселений "Страны городов" Южного Урала, которые на 500-600 лет древнее гомеровской Трои, также были современниками первой династии Вавилона, фараонов Среднего царства Египта и крито-микенской культуры Средиземноморья.