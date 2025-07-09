В КЧР в 2026 году построят новый оптово-распределительный центр

В регионе с 2019 года реализуется программа по закладке мини-садов интенсивного типа в личных подсобных хозяйствах, отметил министр сельского хозяйства региона Умар Биджиев

ПЯТИГОРСК, 9 июля. /ТАСС/. Строительство оптово-распределительного центра мощностью 60 тыс. тонн начнется в Карачаево-Черкесии в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил министр сельского хозяйства региона Умар Биджиев.

"На сегодняшний день у нас уже есть 15 тыс. тонн мощностей для хранения, а в следующем году начнется реализация масштабного проекта по строительству оптово-распределительного центра мощностью 60 тыс. тонн. Также где-то в конце этого года или в начале следующего года будет построено еще одно хранилище на 5 тыс. тонн. Суммарно к 2030 году мы рассчитываем, что мощность хранения в 80 тыс. тонн позволит нам эффективно хранить и осуществлять первичную переработку продукции, производимой на территории республики", - отметил Биджиев.

Он также рассказал, что в регионе с 2019 года реализуется программа по закладке мини-садов интенсивного типа в личных подсобных хозяйствах. "На начало этого года 478 личных подсобных хозяйств были охвачены данной программой. Закладка яблонь идет на площади 10 соток. Обычно закладываются три сорта: ранний, средний и поздний", - сказал министр, добавив, что эта мера позволяет повысить занятость сельского населения и увеличить производство плодовой продукции.