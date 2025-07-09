Звездный городок могут расширить за счет присоединения территорий Подмосковья

Решение принято в целях обеспечения безопасного функционирования Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Городской округ Звездный городок может быть расширен за счет присоединения части территорий Московской области для обеспечения безопасности деятельности Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Об этом говорится в проекте указа президента РФ, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

"Постановляю преобразовать закрытое административно-территориальное образование - городской округ Звездный городок Московской области - путем присоединения части территорий городского округа Щелково Московской области и городского округа Лосино-Петровский Московской области", - говорится в проекте документа.

Отмечается, что решение принято в целях обеспечения безопасного функционирования Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.