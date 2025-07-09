BFMTV: мельница парижского кабаре "Мулен Руж" начнет вращаться 10 июля

По данным телеканала, в честь этого события артисты кабаре устроят шоу перед входом в заведение

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Крылья мельницы старинного парижского кабаре "Мулен Руж" снова начнут вращаться 10 июля спустя более года после обрушения старых крыльев. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, в честь этого события артисты кабаре устроят шоу перед входом в заведение.

Старые крылья рухнули в ночь с 24 на 25 апреля 2024 года, после чего вместо них были установлены новые, однако они были статичными. Как отмечает BFMTV, знаменитая красная мельница остановилась впервые с момента открытия кабаре.

"Мулен Руж" был открыт в 1889 году перед началом Всемирной выставки в Париже, на которой гостям была представлена другая важная достопримечательность столицы - Эйфелева башня.

Узнаваемость ночного заведения обеспечили многочисленные афиши художника-постимпрессиониста Анри де Тулуз-Лотрека, на которых изображены танцовщицы, окруженные веселой толпой, а позже и кинокартины. Гвоздем программы нового кабаре была кадриль. Позже англичанин Чарльз Мортон назвал эти танцы "френч канкан", именно так они и вошли в обиход.