Арктический плавучий университет вышел из Архангельска к Новой Земле

В частности, исследователи сосредоточатся на проведении работ в северо-западной части Баренцева моря, сообщил руководитель экспедиции Александр Сабуров

АРХАНГЕЛЬСК, 9 июля. /ТАСС/. Экспедиция Арктического плавучего университета (АПУ-2025) на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов" вышла из Архангельска к северу Новой Земли, передает корреспондент ТАСС. В этом году исследователи сосредоточатся на проведении работ в северо-западной части Баренцева моря и северо-восточной части Карского моря, а также северной части Новой Земли и Земле Франца-Иосифа.

"Отличие маршрута этого года от прошлых лет связано с тем, что все работы пройдут на северо-востоке Баренцева моря и на северо-западе Карского моря. Не запланированы высадки на островах Вайгач и Колгуев как раз в силу того, что значительный объем работ необходимо выполнить именно в морской акватории, а также на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа", - рассказал ТАСС руководитель экспедиции Александр Сабуров.

Рейс АПУ-2025 проходит позднее обычных сроков примерно на две недели. Для высокоширотной экспедиции это имеет большое значение. К середине июля больше вероятность, что лед в Баренцевом и Карском морях отступит дальше на север, и будет возможность подойти к мысу Желания и точкам на карской стороне Новой Земли, и прежде всего к островам Земли Франца-Иосифа, и высадиться на них.

"Мы хотели бы, конечно, поработать в тех точках, которые являются важными мониторинговыми площадками, которые уже не один год изучаются экспедициями АПУ для того, чтобы отслеживать динамику, например, по состоянию птичьих базаров. Это остров Богатый, мыс Желания, остров Нортбрука, остров Мейбел. Но и, если будет возможность, опробуем новые возможные точки для высадок. Если ледовая обстановка позволит, запланирована высадка на острове Хейса, где, помимо прочего, будут проводиться работы на скважине по мониторингу многолетней мерзлоты. Разведку для этой скважины проводили сотрудники НИИ Арктики и Антарктики в экспедиции АПУ в 2021 году", - отметил собеседник агентства.

Морские и наземные исследования

В экспедиции запланирован большой объем океанологических исследований. Баренцево море находится на пути атмосферных вихрей и океанских течений, которые приносят тепло из Атлантики в арктический бассейн. Именно с возрастанием количества океанского тепла, поступающего из умеренных широт, связывают существенное сокращение зимней площади льда в Баренцевом море, которое наблюдается в последнее десятилетие. Водные массы северо-восточной части Баренцева моря играют ключевую роль в формировании гидрологического режима арктического бассейна. Исследования в ходе рейса АПУ позволят продолжить мониторинг распространения теплых атлантических вод в Баренцевом море.

"Одно из новых направлений в этом году связано с изучением карбонатной системы и потоками парниковых газов из океана в атмосферу. Известно, что Мировой океан запасает в себе очень большое количество парниковых газов, которые при попадании в атмосферу могут значительно повлиять на климат нашей планеты", - добавил Сабуров.

Участники экспедиции будут исследовать различные виды загрязнений в Арктике: пластиковым мусором, микропластиком, тяжелыми металлами и радионуклидами. Еще одно направление - это изучение биоразнообразия. В ходе рейса участники будут вести учет морских птиц и млекопитающих, а на высадках - проводить кольцевание птиц и отбор биопроб.

Большое значение имеют микробиологические исследования, например, птичьи базары являются местом распространения многих патогенных бактерий, в том числе и устойчивых к антибиотикам. Микробиологи будут искать в Арктике бактериофагов - это вирусы бактерий, которые помогут в разработке новых средств борьбы с бактериальными инфекциями.

Рейс АПУ-2025 будет проходить с 9 июля по 1 августа. В экспедиции участвуют 56 человек из 16 научных и образовательных организаций России. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ; генеральный спонсор - Банк ВТБ; Русское географическое общество; ПАО ГМК "Норильский никель"; координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.