Habertürk: незаконные пристройки к отелям и рестораны на берегу Босфора могут снести

По утверждению газеты Türkiye, незаконными признаны и постройки у фешенебельных отелей Mandarin и Ottoman

СТАМБУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Пристройки к ряду известных отелей и популярные среди жителей Стамбула рестораны на берегу Босфора могут снести в связи с тем, что они признаны незаконными. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

По его данным, в районах Бебек - Арнавуткёй, популярных среди местной элиты и иностранцев, обнаружено незаконное строительство, в частности пристройки к отелям, террасы, заведения общепита. Стамбульский совет по защите культурного наследия распорядился снести ряд из них, в том числе отель Bebek, однако на основе апелляции его владельца суд отсрочил исполнение этого решения. Минкультуры Турции опротестовало вердикт. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу примет районный административный суд.

Решения о сносе по аналогичной причине вынесены и в отношении некоторых популярных рыбных ресторанов на набережной Босфора. Их судьба остается под вопросом, отмечает Habertürk. По утверждению газеты Türkiye, незаконными признаны и постройки у фешенебельных отелей Mandarin и Ottoman.

В августе 2024 года турецкие власти пресекли незаконное строительство на месте особняка на берегу Босфора, который ранее принадлежал осужденному телепроповеднику Аднану Октару. Глава Минюста республики Йылмаз Тунч тогда заявил, что по факту незаконного строительства было возбуждено уголовное дело по статье 184 местного УК, предусматривающей ответственность за преступления против окружающей среды.