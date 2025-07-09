Пленный из ВСУ рассказал о ежедневном употреблении алкоголя в бригаде

Кроме того, Михаил Манило отметил, что со временем в подразделении начали распространять легкие наркотики

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ ежедневно распивали алкоголь во время боевой подготовки. Об этом стало известно ТАСС из рассказа украинского военнопленного Михаила Манило.

Манило проходил службу в 156-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Задолго до мобилизации он проходил контрактную службу в должности механика самолета МиГ-29. С его слов, был уволен в связи с употреблением наркотических веществ в течение порядка 10 лет.

"Сказали в военкомате, [что] формируется новая 156-я бригада. Туда везли весь сброд со всей Украины <…>. Нас просто забрали всех [возрастом] от 40 [лет] и выше, закинули туда, на полигон, в этот батальон <…>. Контингент реально алкоголиков. Была столовая, в столовой можно было купить по 100 грамм выпить. Они (сотрудники столовой - прим. ТАСС) торговали. Каждый вечер брали алкоголь, выпивали", - рассказал пленный.

Кроме того, он отметил, что со временем в подразделении начали распространять легкие наркотики.

"Сдался в плен, все хорошо, кормят, живем нормально", - добавил Манило.