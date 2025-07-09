ТАСС: СМИ Сумской области готовят жителей "к жизни в оккупации"

В российских силовых структурах отметили, что СМИ призывают "не бояться" освобождения

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сумское издание выложило инструкцию для мирных жителей, подготавливающую их к освобождению ВС РФ областного центра. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Так, по данным собеседника агентства, издание опубликовало инструкцию для местных жителей, как им "подготовиться к жизни в оккупации".

"Авторы публикации пишут, что угрозы для областного центра нет, но жителям города все же стоит знать, как себя вести в случае освобождения города российскими военными", - сказали в силовых структурах.

Собеседник отметил, что в статье призывают "не бояться" освобождения. "Действительно, меньше всего после освобождения города жителям исконно русского города Сумы стоит бояться вежливых людей", - добавил собеседник.