При этом в силовых структурах подчеркнули, что в реальности таким образом Киев "пополняет обменный фонд, пытаясь за счет простых украинцев получить из плена мотивированных националистов"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Спецслужбы Украины в течение июня разыскивали по всей стране и задерживали бывших сотрудников Волчанского мясокомбината якобы за их сотрудничество с Россией. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Нам поступала информация, что на протяжении июня украинские спецслужбы по всей Украины отлавливали бывших сотрудников Волчанского мясокомбината", - сказали там. Собеседник агентства подчеркнул, что со многими из этих людей удалось связаться и эвакуировать в безопасные районы, однако часть сотрудников все же была задержана. "Людей обвинили в сотрудничестве с российскими спецслужбами и разграблении складов Волчанского мясокомбината", - добавил собеседник.

При этом в силовых структурах подчеркнули, что в реальности таким образом Киев "пополняет обменный фонд, пытаясь за счет простых украинцев, в том числе предпенсионного возраста, получить из плена мотивированных националистов".

Эта информация, добавил собеседник, могла бы остаться за пределами информационного пространства, если бы бывший директор Волчанского мясокомбината не похвастался сотрудничеством с ГУР, которым он передал все персональные данные сотрудников и затем опубликовал грамоту от украинских спецслужб.

"В обмен на передачу информации о своих сотрудниках И. Фельдштейн не только получил словесную благодарность, но и денежную компенсацию. У "российских шпионов" изъяли имущество, которое было передано украинскому олигарху в качестве компенсации при условии соответствующих откатов сотрудникам ГУР и СБУ", - указал собеседник агентства.