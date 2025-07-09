Люди устали от произвола "людоловов" и не боятся мстить тэцэкашникам и членам их семей, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Охота на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) идет по всей Украине. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Накануне украинский депутат Артем Дмитрук сообщил, что в Киеве застрелен подполковник ВСУ, заместитель начальника городского ТЦК. Однако Киев позже опроверг данную информацию.

"Это лишь убедило большинство жителей Украины в правдивости публикации Дмитрука. Охота на ТЦК действительно идет по всей Украине. Люди устали от произвола "людоловов" и не боятся мстить тэцэкашникам и членам их семей", - сказал собеседник.

Только за последнее время произошли взрывы на территории ТЦК в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге. 7 июля взрывы прогремели на территории сразу двух военкоматов - в Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Дмитрук на этом фоне отмечал, что украинцы в социальных сетях положительно отзываются об ударах по военкоматам и назвал российскую армию союзником народа Украины. Позже в комментарии ТАСС он от лица всех украинцев поблагодарил за уничтожение ТЦК, подчеркнув, что граждане этому радуются в надежде на уменьшение террора в стране.