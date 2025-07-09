Животные Московского зоопарка комфортно переносят жару благодаря купанию и климат-контролю

Сотрудники ежедневно контролируют состояние обитателей зоопарка и вносят необходимые коррективы в режим содержания, если того требуют погодные условия

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сильная жара не стала проблемой для Московского зоопарка. Многие его обитатели любят такую погоду, а во внутренних вольерах у животных есть система климат-контроля, рассказали ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Мы всегда готовы к резким перепадам температуры и любым погодным условиям. У всех обитателей зоопарка оборудованы, помимо собственных территорий на улице, внутренние вольеры с системой кондиционирования и климат-контролем. Во внешних вольерах предусмотрены затененные зоны, где животные могут укрыться от солнца в самые жаркие часы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что многие обитатели зоопарка хорошо переносят жару и с удовольствием проводят время на свежем воздухе. Капибары, альпаки, слоны и яки особенно активно пользуются возможностью находиться на улице, наслаждаясь теплой и солнечной московской погодой. Белые медведи также чувствуют себя комфортно - в их бассейне постоянно прохладная вода, а работающая без перерыва снеговая пушка сохраняет настоящую снежную гору, рядом с которой медведи любят отдыхать и играть.

"Особое внимание уделено водным процедурам. У многих животных есть доступ к бассейнам или водоемам. Также в вольерах, например у диких кошек, овцебыков и в зоне панд установлены специальные системы орошения", - подчеркнули в пресс-службе.

Хищные обитатели зоопарка, такие как тигры, гиены и рыси, предпочитают выходить во внешние вольеры в более прохладное вечернее и утреннее время. В дневные часы они отдыхают в кондиционируемых помещениях или укрываются в тени. "Интересно, что дальневосточный леопард выбрал для себя оригинальное место отдыха - он любит располагаться на сетке прямо над посетителями, где благодаря циркуляции воздуха создается естественное охлаждение", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники ежедневно контролируют состояние обитателей зоопарка и вносят необходимые коррективы в режим содержания, если того требуют погодные условия. "Московский зоопарк остается открытым для посетителей, и даже в жаркую погоду здесь можно не только увидеть редких животных, но и понаблюдать, как они находят способы охладиться и наслаждаться летними днями", - заключил собеседник агентства.