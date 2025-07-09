Белгородская область выделила свыше 3 млрд рублей на компенсацию поврежденных автомобилей

С 2022 года из-за обстрелов в регионе были повреждены свыше 15 тыс. автомобилей

БЕЛГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Власти Белгородской области направили порядка 3,2 млрд рублей на компенсацию ущерба владельцам автомобилей, поврежденных на территории Белгородской области в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

"Почти 3,2 млрд рублей направлено из внебюджетных источников на компенсации за автомобили, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны ВСУ. С 2022 года в результате обстрелов в регионе были повреждены свыше 15 тысяч автомобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент компенсации уже выплачены владельцам почти 14,8 тыс. автомобилей.