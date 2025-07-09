Даванков предложил разработать меры поддержки матерей со статусом ИП

По словам вице-спикера Госдумы, риск потерять бизнес останавливает женщин от рождения ребенка

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") на встрече с зампредом правительства Татьяной Голиковой предложил разработать меры поддержки матерей со статусом индивидуального предпринимателя (ИП).

"Я слышу в регионах о том, что рождение ребенка - это практически равно закрытию ИП и закрытию собственного бизнеса. Может быть, вместе мы обсудим, какие меры могут быть", - сказал Даванков.

По его словам, риск потерять бизнес останавливает женщин от рождения ребенка.

Кроме того, Даванков предложил министрам рассмотреть вопрос внедрения демографического корпоративного стандарта.