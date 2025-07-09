Энергоснабжение восстановили у 90% жителей Ярославской области после урагана

Для ликвидации последствий стихии задействованы 93 бригады

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Электроснабжение 90% потребителей Ярославской области, чьи дома остались без электроэнергии в результате урагана, прошедшего вечером 8 июля, восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе филиала "Россети Центр" - "Ярэнерго".

Как ранее сообщали в компании "Ярэнерго", 8 июля по территории Ярославской области прошел ураган с грозой, ливнем, градом, шквалистым ветром порывами до 25 м/с.

"Восстановлено электроснабжение 90 % пострадавших от непогоды потребителей Ярославской области. К 19:00 мск. 9 июля восстановлено электроснабжение большей части населенных пунктов Ярославской области, пострадавших от непогоды", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий стихии задействованы 93 бригады - это 350 специалистов и 126 единиц спецтехники. Энергетики осмотрели 657 км линий электропередачи, устранили 135 обрывов проводов, расчистили 193 упавших дерева, заменили 61 изолятор и 24 опоры, а также разобрали 91 заваленный пролет.

"В филиале "Россети Центр" - "Ярэнерго" работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов", - отметили в компании.