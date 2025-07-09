Порядка 20 участников программы "Герои земли Воронежской" утвердили на общественном совете

В сентябре они приступят к обучению на базе Воронежского филиала РАНХиГС

ВОРОНЕЖ, 9 июля. /ТАСС/. Решением экспертно-общественного совета региональной программы подготовки управленческих кадров "Герои земли Воронежской", аналогичной федеральной программе "Время героев", утвердили кандидатуры 20 человек для прохождения обучения на базе Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На заседании рассмотрели список кандидатов, прошедших все этапы отбора (анкетирование, тестирование и очное собеседование). В итоге на участие в программе утвердили 20 человек пофамильным голосованием. Уже в сентябре они приступят к обучению на базе Воронежского филиала РАНХиГС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально на участие в проекте поступило более 400 заявок. После анкетирования, тестирования и очных собеседований был сформирован основной список из 20 человек. Еще 25 кандидатов, показавших высокие результаты, включены в резерв: они находятся на военной службе, в том числе в зоне СВО, и смогут пройти обучение в следующих потоках без вступительных испытаний.

"С бойцами, прошедшими все этапы отбора, но не рекомендованными в программу подготовки, работа продолжится по поручению Дмитрия Маслова, для них разработают альтернативные программы подготовки на базе Корпоративного университета Правительства Воронежской области. Обучение позволит участникам повысить компетенции, необходимые для последующего поступления на государственную или муниципальную службу", - сообщили в пресс-службе правительства.

Кадровая программа "Герои земли Воронежской" аналогична федеральному проекту "Время героев" и нацелена на подготовку руководителей из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в государственных компаниях и корпорациях регионального уровня.