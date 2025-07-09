9 июля, 20:54

Адвокат Жорин: обучение в Йеле грозит уголовным наказанием

f11photo/ Shutterstock/ FOTODOM
© f11photo/ Shutterstock/ FOTODOM
Учеба или участие в платных, бесплатных программах Йельского университета влечет сначала штраф до 500 тыс. рублей, при повторе - до четырех лет лишения свободы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Поступление и обучение в Йеле после признания этой организации нежелательной может грозить россиянам штрафом до 500 тыс. рублей или сроком до пяти лет. Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Жорин.

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"Учеба или участие в платных, бесплатных программах Йельского университета после 8 июля 2025 может расцениваться как "участие в деятельности нежелательной организации". Это влечет сначала административный штраф (от 5 000 рублей до 500 000 рублей), при повторе - уголовная ответственность (до 4 лет лишения свободы). Оплата обучения расценивается как "финансирование деятельности нежелательной организации" - уголовное наказание до 5 лет. Дипломы и участие, полученные до признания (до 8 июля 2025), остаются действительными - обратной силы нет", - сказал он.

Накануне Генпрокуратура России сообщила, что признала Йельский университет нежелательной организацией. 

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