В Курске появился стихийный мемориал в память о погибших из-за атаки ВСУ на пляж

К нему люди несут детские игрушки, зажигают свечи и возлагают цветы

КУРСК, 9 июля. /ТАСС/. Стихийный мемориал в память о жертвах атаки ВСУ на городской пляж создали представители молодежных и общественных организаций региона в центре Курска, передает корреспондент ТАСС.

Стихийный мемориал расположен на Театральной площади города. К нему люди несут детские игрушки, зажигают свечи и возлагают цветы. Проходящие мимо горожане присоединяются к происходящему, собравшиеся не могут скрыть слез, передает корреспондент.

"Сегодня со мной младший сын Лука, он ровесник маленького Толи, который погиб от рук ВСУ. И Лука взял с собой [игрушечного] мышонка, которого он хочет подарить Толе. Потому что это дети, они должны играть, радоваться жизни, а не прятаться от беспилотников и тем более погибать", - едва сдерживая эмоции, поделилась с журналистами жительница города, многодетная мама Ирина, которая также пришла почтить память жертв атаки.

Стихийный мемориал посетили врио губернатора области Александр Хинштейн, члены регионального правительства и и.о. главы города Сергей Котляров.