В Сергиево-Посадском округе из-за непогоды несколько домов остаются без электроэнергии

Энергетики работают над устранением аварии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Дома в ряде населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа Московской области остаются без электричества из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале окружной администрации.

"В связи с ухудшением погодных условий без электроэнергии остаются д. Пузино, д. Напольское, с. Хомяково, д. Еремино, д. Пальчино, СНТ "Григорово", мкр. Новый, д. Федорцово, д. Каменки, д. Сорокино. Также зафиксировано падение дерева на дорогу в районе с. Ченцы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики ПАО "Россети Московский регион" работают над устранением аварии. Восстановить подачу электроэнергии в дома планируется до конца дня.