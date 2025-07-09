Заявки на конкурс "Культурная столица 2027 года" подали 27 городов

В 2024 году статус культурной столицы года получил Нижний Новгород, в 2025 - Грозный, в 2026 - Омск

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. 27 городов, в том числе Донецк и Луганск, подали официальные заявки 1 этапа на конкурс "Культурная столица 2027 года". Об этом ТАСС сообщила заместитель директора фонда "Культурная столица" Любовь Врублевская.

"В списке 27 городов. Изначально желающих участвовать, кто обозначил и прислал от губернаторов письма с подтверждением участия, было гораздо больше. Но в результате осталось 27 городов", - сказала она.

Так, участвовать в конкурсе будут Архангельск, Владикавказ, Вологда, Воронеж, Гатчина, Донецк, Ижевск, Калуга, Кемерово, Кострома, Липецк, Луганск, Нальчик, Новосибирск, Орел, Петрозаводск, Псков, Рязань, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Сургут, Сыктывкар, Улан-Удэ, Ульяновск, Челябинск и Южно-Сахалинск.

Конкурс "Культурная столица года" начали проводить в 2023 году, ежегодно это звание будут присуждать одному из городов России. Принять участие в конкурсе могут инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ и городские округа с населением не менее 200 тыс. человек. В 2024 году статус культурной столицы года получил Нижний Новгород, в 2025 - Грозный, в 2026 - Омск.