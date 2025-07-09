ТАСС: Богданов написал заявление об уходе с должностей по собственному желанию

Уточняется, что заявление Михаил Богданов написал в силу возраста

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Уход Михаила Богданова с занимаемых должностей связан только с личными обстоятельствами, он написал заявление по собственному желанию. Об этом сообщил ТАСС источник.

"Он написал заявление сам, по собственному желанию, в силу возраста", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что "речь идет только о личных обстоятельствах".

Ранее указами президента РФ Богданов был освобожден от должности заместителя министра иностранных дел России, а также от обязанностей специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.

Дипломат родился в марте 1952 года, на момент ухода с должностей ему 73 года. В 1974 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Состоял на дипломатической службе с 1974 года, работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и посольствах за рубежом. С 1997 года по 2002 год Богданов был послом России в Израиле. Кроме того, с 2005 года по 2011 год он возглавлял российское посольство в Египте. С июня 2011 года Богданов занимал должность заместителя министра иностранных дел России, с 2012 года стал специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку, а с 2014 года - специальным представителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки.

Богданов имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Дипломат награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Александра Невского, Почета, Дружбы, Почетной грамотой президента Российской Федерации, орденами иностранных государств, а также рядом ведомственных и общественных наград. При этом он отмечен благодарностями президента Российской Федерации и является почетным работником МИД России. В январе 2025 года российский президент продлил до 2 марта 2026 года срок государственной службы Богданова.