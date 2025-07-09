В Магарамкентском районе Дагестана закрыли заведения общепита после вспышки инфекции

С симптомами гастроэнтерита зарегистрированы 274 человека, 270 из которых - дети

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Федеральные специалисты Роспотребнадзора прибыли в Дагестан после вспышки кишечной инфекции в Магарамкентском районе. Совместно со специалистами из региона в районе принят комплекс мер, там закрыли детсады, заведения общепита, провели дезинфекцию и подворовой обход более 2 тыс. домов, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

"В Дагестан была направлена группа специалистов из центрального аппарата ведомства, совместно с коллегами из региона отработаны и приняты необходимые меры. Организованы подворовые обходы, которыми охвачено 2 410 домов. Организовано проведение текущей и заключительной дезинфекции в очагах острой кишечной инфекции. Временно приостановлена деятельность детских дошкольных учреждений и организаций общественного питания", - говорится в сообщении.

В администрации района развернут оперативный штаб. Вынесено постановление о проведении профилактических прививок. Для жителей организован подвоз питьевой воды.

По последним данным министра здравоохранения республики Ярослава Глазова, за последние двое суток с симптомами гастроэнтерита зарегистрированы 274 человека, 270 из которых - дети. По информации республиканского управления Роспотребнадзора, причиной вспышки кишечной инфекции могла стать некачественная вода, поступавшая после двух аварий на водопроводе. Специалисты выявили у госпитализированных возбудителя дизентерии. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.