В Ульяновской области ввели запрет фиксации процесса и последствий применения БПЛА

За нарушение установленных ограничений предусматривается административный штраф

УЛЬЯНОВСК, 9 июля. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в среду подписал указ о запрете фиксации процесса и последствий применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Ульяновской области вводится запрет на фиксацию процесса и последствий применения БПЛА и распространение таких материалов в СМИ. Соответствующий указ подписал губернатор 9 июля", - отмечается в сообщении.

Документ вводит запрет на фотографирование, видео- и киносъемку на территории Ульяновской области процесса и последствий применения беспилотных летательных судов, а также средств противодействия им, в том числе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы. Согласно указу, нельзя фиксировать места нахождения БПЛА и пораженных ими объектов, средств противодействия БПЛА. Запрет распространяется и на места расположения, временной дислокации, организации несения службы сил и средств Министерства обороны РФ и правоохранительных органов. Документ также запрещает фиксацию объектов военной инфраструктуры, средств противодействия БПЛА, сооружений сетей связи, сооружений и систем организации функционирования и охраны объектов ТЭК, промышленности, ЖКХ. Нельзя также фотографировать и снимать на видео искусственные дорожные сооружения и другие важные объекты, находящиеся как в пределах Ульяновской области, так и на граничащих с ней территориях.

Кроме того, запрещается опубликование фото-, видеоматериалов и распространение такой информации в СМИ или на других ресурсах в интернете. Такое право остается только за органами власти.

За нарушение установленных ограничений предусматривается административный штраф. Для граждан его размер составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Указ вступает в силу с 10 июля. Решение принято во исполнение указа президента России от 19 октября 2022 года № 757.