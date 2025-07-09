В Подмосковье прошел двенадцатибальный ураган с порывами ветра до 33 м/с

В регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Синоптики назвали прошедший 9 июля в Подмосковье шторм ураганом и присвоили ему максимальные 12 баллов по шкале Бофорта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ураган прошел в Ближнем Подмосковье! В аэропорту Шереметьево в период с 17:16 до 17:25 мск ветер достигал ураганных значений - 33 м/с. По шкале Бофорта это самый максимальный 12-бальный шторм!" - говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр РФ объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности в связи с потенциально опасными метеоусловиями, возможной грозой, ливнями и усилением ветра. В столице он продлится до полуночи 10 июля, а по области - до 09:00.