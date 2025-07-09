Шейкин: участие Йеля в изъятии активов РФ не имеет ничего общего с образованием

Сенатор отметил, что решение надзорного ведомства абсолютно закономерно и оправдано

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Участие Йельского университета в правовом сопровождении схем по изъятию российских активов не имеет ничего общего ни с образованием, ни с академической этикой. Об этом заявил ТАСС первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин, комментируя решение Генпрокуратуры России о признании университета нежелательной организацией.

Сенатор отметил, что решение надзорного ведомства абсолютно закономерно и оправдано.

"Участие университета в правовом сопровождении схем по изъятию российских активов и их передаче на нужды иностранных вооруженных формирований, в частности ВСУ, - это уже прямая финансово-юридическая интервенция. Это не имеет ничего общего ни с образованием, ни с академической этикой", - отметил Шейкин.

Парламентарий отметил, что под видом "поддержки гражданского общества" на самом деле осуществляется подготовка кадров для вмешательства во внутренние дела страны и расшатывания общественно-политической стабильности. Он подчеркнул, что особую тревогу вызывает факт участия выпускников таких программ в попытках дестабилизации обстановки внутри России. "Это не просто образование - это целенаправленная работа по подготовке оппозиционных лидеров, ориентированных не на развитие страны, а на исполнение внешнеполитических заказов", - сказал Шейкин.

"Важно понимать: любые формы участия - от оплаты обучения до распространения материалов, связанных с такой структурой, - могут быть квалифицированы как содействие ее деятельности. Это прямо вытекает из закона и влечет за собой административную или даже уголовную ответственность", - заключил он.