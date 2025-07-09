Кабмин распорядился провести конкурс на строительство генерации в Приморье

Дата начала поставки мощности генерирующих объектов, подлежащих строительству - 1 декабря 2027 год

МОСКВА, 9 июля./ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении долгосрочного конкурентного отбора мощности (КОМ) генерирующих объектов на территории приемной части энергосистемы Приморского края до 18 августа 2025 года. Соответствующий документ был размещен на портале нормативно-правовых актов.

"Провести до 18 августа 2025 г. долгосрочный конкурентный отбор мощности генерирующих объектов, подлежащих строительству", - говорится в распоряжении.

Документ устанавливает, что мощность генерирующих объектов, отобранных по результатам КОМ, будет поставляться потребителям обеих ценовых зон оптового рынка.

Согласно утвержденным техническим требованиям, объем установленной мощности генерирующих объектов, отобранных по результатам долгосрочного КОМ, должен обеспечивать величину суммарной максимальной установленной мощности в диапазоне от 242 МВт до 250 МВт. Кроме того, установленная мощность каждого энергоблока в составе генерирующего объекта, должна составлять не менее 25 МВт и не более 250 МВт.

"Дата начала поставки мощности генерирующих объектов, подлежащих строительству, - 1 декабря 2027 г.", - говорится в документе.

Распоряжение также утверждает технические требования, по которым базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала составляет 14%. Кроме того, утверждены предельные значения капитальных затрат в 2027 году на уровне 183 млн рублей за 1 МВт. Предельное значение удельных затрат на эксплуатацию генерирующего объекта в 2027 году - 449 755 рублей за 1 МВт в месяц.

О программе модернизации

Программа модернизации тепловой энергетики предусматривает обновление до 2030 года до 47 ГВт энергомощности в целях замедления темпа старения оборудования и повышения надежности энергоснабжения потребителей. Модернизация мощностей, отобранных в рамках КОММод, финансируется за счет платежей промышленных потребителей.