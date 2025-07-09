Рейс Utair из Гянджи в Москву отложили до четверга по техническим причинам

Решение принял командир самолета

БАКУ, 9 июля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании ​​Utair, который должен был отправиться в среду из азербайджанского города Гянджа в Москву (аэропорт Внуково), отложен по технической причине. Об этом сообщила пресс-служба Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев.

По ее данным, решение принял командир воздушного судна.

"Для обеспечения комфорта пассажиров им были предоставлены размещение в гостинице, а также другие необходимые услуги. Ожидается, что вылет состоится 10 июля в 15:00 (14:00 мск)", - говорится в сообщении.